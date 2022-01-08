مواقيت الصلاة اليوم السبت في القاهرة وعدد من المحافظات

03:30 ص السبت 08 يناير 2022
مواقيت الصلاة اليوم السبت في القاهرة وعدد من المحافظات

مواقيت الصلاة

(مصراوي):

ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم السبت 8/1/2022، الموافق 5 جمادى الثانية 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.

وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة:

أذان الفجر 5:19 صباحًا

أذان الظهر 12:00 صباحاً

أذان العصر 2:50 مساءً

أذان المغرب 5:09 مساءً

أذان العشاء 6:31 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية:

موعد أذان الفجر 5:26 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:05 صباحاً

موعد أذان العصر 2:52 مساءً

موعد أذان المغرب 5:11 مساءً

موعد أذان العشاء 6:34 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:

موعد أذان الفجر 5:16 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:56 صباحاً

موعد أذان العصر 2:45 مساءً

موعد أذان المغرب 5:04 مساءً

موعد أذان العشاء 6:26 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان:

موعد أذان الفجر 5:07 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:54 صباحاً

موعد أذان العصر 2:53 مساءً

موعد أذان المغرب 5:15 مساءً

موعد أذان العشاء 6:32 مساءً

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مواقيت الصلاة أذان الفجر أذان الظهر أذان العصر أذان المغرب أذان العشاء

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