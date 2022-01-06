قانون العمل.. جزاءات تأديبية بالخصم والحرمان من العلاوة السنوية

كتب- يوسف عفيفي:

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمشروع القانون.

ويرصد "مصراوي" الجزاءات المقررة في القانون وفقا لنص المشروع على النحو التالي:

الجزاءات

- حدد القانون الاختصاص، بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة.

- توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك الخصم من الأجر وإنذار.

- لمدير المنشأة توقيع جزاء الإنذار الكتابي والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز 3 أيام.

نص المادة 112

الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقاً للوائح تنظيم العمل في المنشأة هي :-

1- الإنذار الكتابي .

2- الخصم من الأجر الأساسي .

3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .

4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها .

5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة .

6- خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر .

7- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر.

تطلعات العمال

ويتطلع العامل المصري، إلى قانون يحافظ على حقوقه، ويوفر حياة مستقرة وأجر عادل ورعاية اجتماعية وصحية ونظام تأميني يحقق له الأمان والاطمئنان على مستقبله المهني والأسرى، كما أن صاحب العمل يتطلع إلى نظام يؤمن له استثماراته ويضمن له قيام العامل بواجبات.

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