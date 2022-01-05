قومي المرأة يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد
كتبت: نور العمروسي
توجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه وفروعه بالمحافظات بخالص التهنئة إلى البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن أطيب تمنياتها لقداسة البابا تواضروس والأخوة المسيحيين بوافر الصحة والسعادة ولوطننا الحبيب بدوام الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار وأن يعم الخير والسلام ربوع الوطن.
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