ضباب وظاهرة خطيرة.. الأرصاد تحذر من الانخداع في حالة الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نشهد الفترة الحالية أجواء شتوية مستقرة على كافة الأنحاء، كما تكون أشعة الشمس ساطعة على معظم المناطق أكثر من الأيام السابقة.

وأضافت غانم لمصراوي، أن الطقس خلال ساعات النهار يكون مائل للبرودة على كافة المناطق، لكن مع بداية الليل يكون الطقس شديد البرودة ويصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

وتابعت: نتيجة الاستقرار في الأحوال الجوية يوجد شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية".

وأشارت إلى أن درجات الحرارة خلال ساعات تنخفض بشكل ملحوظ لتسجل 6 درجات على شمال الصعيد و8 درجات على الجنوب، مطالبة المواطنين بعدم الانخداع في حالة الطقس الدافئ خلال فترة النهار، والالتزام بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة طوال اليوم.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن تحذيرات الهيئة تكون في مقدمة الظواهر المؤثرة بشكل كبير مثل الشبورة الكثيفة، ودائما ما نحذر من الشبورة الكثيفة والضباب والتي تكون أخطر من الأمطار الغزيرة.

وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الشبورة الكثيفة تمتد لمسافات كبيرة ولساعات طويلة، مشيرًا إلى أنه رغم حالة الاستقرار في الأحوال الجوية.