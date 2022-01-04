الأرض قرب الشمس في ظاهرة فلكية بيضاوية

كتب- يوسف عفيفي:

قالت الجمعية الفلكية بجدة، إن الكرة الأرضية، وصلت اليوم الثلاثاء، إلى أقرب مسافة من الشمس - الحضيض- عند الساعة 09:52 صباحا بتوقيت مكة، وعند الساعة 10.52 بتوقيت مصر، بالتزامن مع فصل الشتاء في النصف الشمالي.

وأوضحت الجمعية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن مدار الأرض حول الشمس بيضاوي الشكل وليس دائريًا، لذلك فإن المسافة بيننا وبين الشمس تتغير على مدار عام، فعند الحضيض ستكون على مسافة 147,105,052 مليون كيلومتر أقرب بحوالي 5 ملايين كيلومتر إلى الشمس (المسافة بين مركز الأرض ومركز الشمس) مقارنة بما ستكون عليه بعد 6 أشهر من الآن عندما ستصل الأوج -أبعد مسافة من الشمس- في الرابع من يوليو على مسافة 152,098,455 كيلومتر من الشمس.

وأضافت الجمعية، أن فرق المسافة ليس كبيراً بين الحضيض في يناير و الأوج في يوليو ولكن هذا الاختلاف في المسافة يعني أن قرص الشمس سيبدو ظاهريا الآن أكبر قليلاً من المعتاد، وأكثر إشراقًا بنسبة 7% ومع ذلك لا يذوب الثلج في النصف الشمالي، لأن الفصول الأربعة تحدث أساسًا بسبب ميل محور دوران الأرض وليس قربها او بعدها عن الشمس.

وتابعت: وخلال فصل الشتاء يكون القطب الشمالي مائل بعيداً عن الشمس في حين أنه خلال الصيف يكون مائل باتجاه الشمس، وعلى الرغم من أن اقتراب وابتعاد الأرض ليس المسؤول عن حدوث الفصول إلا أن ذلك يؤثر على طول تلك الفصول.

وعندما تكون الأرض قرب الشمس كما هو الآن فإنها تتحرك أسرع في مدارها حيث تندفع بسرعة 30.3 كيلومتر بالثانية تقريباً، أسرع مقارنة بسرعتها في أوائل يوليو، وبالتالي فإن فصل الشتاء في النصف الشمالي هو أقصر الفصول الأربعة.

ملحوظة

الصورة المرفقة: كوكب الأرض بتاريخ 01 يناير 2022 ويلاحظ أن النصف الشمالي مائل بعيدا عن الشمس حيث فصل الشتاء الآن، أما النصف الجنوبي مائل باتجاه الشمس، حيث فصل الصيف الآن هناك.

والتقطت هذه الصورة ضمن مجموعة صور أخرى بواسطة القمر الصناعي (دسكفر) التابع لوكالة ناسا والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (نوا) من على مسافة 1,508,140 كيلومتر من كوكبنا.