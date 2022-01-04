مياه شرب القاهرة تعلن حاجتها لوظيفة عامل حفر.. اعرف الشروط

07:30 ص الثلاثاء 04 يناير 2022
مياه شرب القاهرة تعلن حاجتها لوظيفة عامل حفر.. اعرف الشروط

القابضة لمياه الشرب

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن حاجتها للتعاقد على وظيفة عامل حفر للعمل بالشركة وذلك وفقا لبعض الشروط الآتية:

1- أن يكون المتقدم حاصل على شهادة محو الأمية أو الابتدائية.
2- إلا يزيد سن المتقدم عن 30 عامًا في 1/1/2022.
3- أن يكون مقيمًا في محافظ القاهرة.
4- أن يكون أدى الخدمة العسكرية 3 سنوات قدوة حسنة أو معاف منها.
5- أن يجتاز الاختبارات التي تحددها الشركة.
6- أن يجتاز الكشف الطبي.
7- أن يقبل العمل بنظام الورادي (8 ساعات الوردية).

ثانيًا: تقدم الطلبات على النموذج المعد لذلك بمقر نادي مياه القاهرة الكائن آخر شارع أحمد سعيد أمام شركة تاكي- الوايلي - القاهرة - ومرفق صور المستندات التالية:

1- صورة الرقم القومي.
2- صورة المؤهل الدراسي.
3- صورة شهادة الميلاد.
4- صورة شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
5- أصل صحيفة الحالة الجنائية.

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