3 توجيهات من الصحة للتعامل مع برودة الشتاء

كتب- أسامة علي:

قدمت وزارة الصحة والسكان، إرشادات وتنبيهات مهمة، للتعامل مع انخفاض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء.

وطالبت وزارة الصحة، بضرورة الحرص على تنفيذ هذه التعليمات، للحماية من انخفاض درجات الحرارة في الشتاء، والتي جاءت كالتالي:

1- أن تكون الملابس الخارجية واقية من الرياح والماء.

2- تغيير الملابس المبللة، كالمعاطف والقفازات والجوارب في أسرع وقت ممكن.

3- ارتداء غطاء للرأس والأذنين، ويفضل أن يكون مصنوعًا من الصوف الثقيل أو الأقمشة الدافئة الأخرى الواقية من الرياح والماء، لمنع تسرب حرارة الجسم من الرأس والوجه والرقبة، ولمنع إصابة جلد الرأس بإصابات الصقيع.