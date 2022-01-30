مندوب الرئاسة ووزراء يشاركون في عزاء ياسر رزق (صور)

كتب- أسامة علي:

تصوير- هاني رجب:

شارك عدد من الشخصيات العامة في عزاء الكاتب الراحل ياسر رزق، اليوم الأحد.

كما شارك مندوب من رئاسة الجمهورية وعدد من الوزراء والكتاب الصحفيين وأعضاء مجلس النواب، والمستشار عمر مراون، وزير العدل، والكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وأحمد جلال، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم.

كما شارك في العزاء أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام السابق، وعبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية الأسبق، واللواء صفوت النحاس، رئيس المعهد القومي للتخطيط والمجلس الوطني للتدريب والتعليم.

وحضر العزاء، الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق، والكاتب الصحفي عبدالله السناوي، والكاتب الصحفي عصام كامل والكاتب الصحفي جمال فهمي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، والكاتب الصحفي إبراهيم أبو كيلة، عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس نقابة الصحفيين.

تقيم أسرة الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة دار أخبار اليوم ورئيس تحرير جريدة الأخبار السابق، اليوم الأحد، عزاء له بعد صلاة المغرب بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس‏.

وأقيمت جنازة للكاتب الصحفي ياسر رزق بعد ظهر الخميس الماضي في مسجد المشير، بحضور المئات من أصدقائه ومحبيه.

كما أقامت أسرة الكاتب الراحل، عزاءً شعبيًا الخميس الماضي، في مسقط رأسه بمدينة أبوصوير في محافظة الإسماعيلية، وحضره المئات من أهالي محافظة الإسماعيلية، وقياداتها الشعبية والتنفيذية.

وتوفى رزق الأربعاء الماضي، رئيس مجلس إدارة وتحرير الأخبار السابق، متأثرًا بأزمة قلبية.​