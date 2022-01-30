الأرصاد: منخفض جوي يضرب غرب البلاد.. وأمطار بهذه المناطق

كتب- أسامة علي:

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى بداية دخول المنخفض الجوي إلى مناطق غرب البلاد.



وأضافت هيئة الأرصاد، في بيان لها، عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل "فيسبوك" أن مناطق (السلوم - ومطروح) تتأثر الآن بالسحب المنخفضة والمتوسطة والركامية، التي يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.



وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تتقدم لتشمل باقي السواحل الغربية ومناطق من الوجه البحري مع تقدم الوقت.

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