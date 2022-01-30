​​سد النهضة| ماذا يعني الاختبار التجريبي لتوليد الكهرباء؟ خبير مياه يجيب

كتب- أسامة علي:

علق الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، على انتشار صور على مواقع التواصل الاجتماعي، لاختبار السلطات في إثيوبيا توليد الكهرباء من سد النهضة.

وقال شراقي لـ"مصراوي"، إنه لا يوجد تشغيل رسمي لسد النهضة، ولا يوجد توليد للكهرباء حتى الآن، كما أنه لا يوجد أي علامة من علامات البدء في التخزين الثالث للمياه.

وأضاف أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، أن الأعمال الهندسية لا تسمح بأعمال تخزين مؤثر على مصر خلال العام المقبل، كما أنه من غير الوارد أن يكون هناك تخزين للمياه خلال هذه الفترة.

وعن انتشار الصور الاختبار التجريبي، أكد شراقي أن الحكومة تحاول رفع الروح المعنوية لشعبها، بعد أحداث العام الماضي، مؤكدًا أنها خطوة معنوية، وفي حال التشغيل الفعلي سيكون هناك حفاوة واحتفالات وتغطية إعلامية واسعة.

تابع: "الحكومة الإثيوبية تخاطب الشعب بأن السد مستمر ومصميين على استكمال البناء والتشغيل"، مشيرًا إلى أن إثيوبيا مستمرة في بناء السد لأكثر من 11 سنة كاملة، وتأخروا كثيرًا في مواعيد التشغيل، وأصبح موقف الحكومة محرجًا أمام الشعب".

ولفت إلى أن التشغيل النهائي وتوليد الكهرباء يؤدي إلى فتح التوربينات وتصريف المياه التي تم تخزينها العام الماضي (3 مليارات متر مكعب) وهذا مفيد لمصر والسودان فنيًا، ولكن ضار سياسيًا، إذ يعني استمرار إثيوبيا في فرض سياسة الأمر الواقع، وأنها مستمرة في اتخاذ القرارات الأحادية.

وشدد شراقي على أن سد النهضة مازال بدون كهرباء والتخزين الثالث مشكوك في أمره، مؤكدًا أن الأقمار الصناعية تنقل تطورات سد النهضة أولًا بأول، حيث إنه حتى اليوم لم يشهد أي تقدم حيث يستمر فيضان مياه النيل الأزرق من أعلى الممر الأوسط مع إغلاق جميع البوابات ومازالت إثيوبيا تحاول تجهيز أول توربينين منخفضين للتشغيل.

وأكد شراقي، عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك"، أن الوقت يمر وباقي 5 أشهر على موسم الأمطار الجديد، ولا توجد إنجازات هندسية على جانبي السد، كما أظهرت بعض الصور من منطقة السد لمحطة الكهرباء من الداخل في سباق مع الزمن للتشغيل في أقرب وقت.