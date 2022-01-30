بعد البيض.. هل تنخفض أسعار الدواجن الفترة المقبلة؟

كتب- محمد نصار:

أعلن الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع أسعار الدواجن في بورصة الدواجن اليوم السبت بنحو جنيه في السوق المحلية لتسجل 27 جنيهًا للكيلو بالمزرعة.

وكشف في تصريح خاص لمصراوي، أن الأسعار لن تنخفض كما كان يتوقع البعض وأرجع ذلك إلى بردوة الجو التي تسببت في نفوق عدد كبير من الدواجن في المزارع، بالإضافة إلى ارتفاع التكلفة على المربي من خلال اعتماده على التدفئة بنظام الـ24 ساعة، ما يكلفه أعباء إضافية.

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة منتجي الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن هناك توقعات بانخفاض جديد في أسعار البيض خلال الأيام المقبلة.

وأضاف في تصريح خاص لمصراوي، أن سبب الانخفاض إصابة الدواجن ببعض الأمراض التي كان لها تأثير على الإنتاجية وبعد محاصرتها بدأ الوضع في التحسن ما تسبب في زيادة الإنتاج وانضباط الأسعار متمنيًا عودة الأسعار لما كانت عليه من قبل.

شهدت أسعار البيض، اليوم السبت، وَفق بورصة البيض الرسمية، انخفاضًا كبيرًا؛ حيث سجل سعر كرتونة البيض الأبيض 46 جنيهًا، والأحمر 48 جنيهًا، والبلدي 58 جنيهًا.

وكانت أسعار البيض حققت ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، إذ وصل سعر كرتونة البيض الأبيض إلى 60 جنيهًا.

ووضعت الدولة خطة للنهوض بقطاع الثروة الداجنة، تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية، وتم تخصيص 9 مناطق في 4 محافظات بإجمالي مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويًّا.

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