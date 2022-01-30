اليوم.. عزاء الكاتب الصحفي ياسر رزق في مسجد المشير

08:00 ص الأحد 30 يناير 2022
اليوم.. عزاء الكاتب الصحفي ياسر رزق في مسجد المشير

ياسر رزق

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كتب- أسامة علي:

تقيم أسرة الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة دار أخبار اليوم ورئيس تحرير جريدة الأخبار السابق، اليوم الأحد، عزاء له بعد صلاة المغرب في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس‏.

وأقيمت جنازة الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق بعد ظهر الخميس الماضي، بمسجد المشير، بحضور المئات من أصدقائه ومحبيه، في جنازة شهدت بكاء العديد منهم على خسارته.

كما أقامت أسرة الكاتب الراحل، عزاءً شعبيا أمس الأول الخميس، بمسقط رأسه بمدينة أبوصوير في محافظة الإسماعيلية، وحضره المئات من أهالي محافظة الإسماعيلية، وقياداتها الشعبية والتنفيذية.

وتوفى صباح الأربعاء الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة وتحرير الأخبار السابق، وذلك متأثرًا بأزمة قلبية.

ياسر رزق وفاة ياسر رزق عزاء ياسر رزق مسجد المشير

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