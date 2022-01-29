ضبط أسلحة بيضاء وصواعق كهربائية مع راكبين في المطار

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كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولتي تهريب عدد من الأسلحة البيضاء والصواعق وكمية من المواد المخدرة، أخفاها راكبين داخل حقائبهما فور وصولهما من إسبانيا وأمريكا، وتم ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على طائرة مصر للطيران من مدريد، اشتبه مصطفى صادق مأمور الجمرك في راكب مصري الجنسية قادم من إسبانيا، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بآشعة X-RAY بمعرفة محمد صلاح مأمور الفحص تلاحظ وجود أجسام غريبة، وبالعرض على تامر رمزي نائب المدير قام بتكليف أحمد مجاهد مأمور الجمرك وأحمد سيد مدير الحركة بتفتيش حقائب الراكب، وتبين وجود 2 سيف معدني و2 خنجر معدني لهما أنصال حادة.

وفي المحاولة الثانية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على طائرة مصر للطيران القادمة من واشنطن، اشتبه محمد نبيل مأمور اللجنة الجمركية في راكب مصري قادم من أمريكا، بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بآشعة X-RAY تلاحظ وجود أجسام غريبة، وتم تفتيش حقائبه بمعرفة نفس اللجنة الجمركية، وتبين وجود كمية من الحلوى والمواد المخدرة والصواعق مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وقرر عبدالعال نعمان مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي، تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.