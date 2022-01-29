انخفاض كبير في أسعار البيض بعد ارتفاع متواصل

12:31 م السبت 29 يناير 2022
انخفاض كبير في أسعار البيض بعد ارتفاع متواصل

أسعار البيض

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد سامي:

شهدت أسعار البيض، اليوم السبت، وَفق بورصة البيض الرسمية، انخفاضًا كبيرا؛ حيث سجل سعر كرتونة البيض الأبيض 46 جنيهًا، والأحمر 48 جنيهًا، والبلدي 58 جنيهًا.

وكانت أسعار البيض قد حققت ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، إذ وصل سعر كرتونة البيض الأبيض إلى 60 جنيهًا .

ووضعت الدولة خطة للنهوض بقطاع الثروة الداجنة، تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية، وتم تخصيص 9 مناطق في 4 محافظات بإجمالي مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويًّا.​

أسعار البيض انخفاض أسعار البيض بورصة البيض قطاع الثروة الداجنة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1985

إصابات اليوم

36

وفيات اليوم

1991

متعافون اليوم

417453

إجمالي الإصابات

22496

إجمالي الوفيات

351418

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| ناقشا سد النهضة.. تفاصيل لقاء السيسي بالرئيس السنغالي اليوم

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا