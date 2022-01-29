فعاليات ثالث أيام معرض القاهرة للكتاب الـ53

(مصراوي):

يلتقي زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ53، اليوم السبت الموافق 29 يناير 2022 بعدد كبير من الفعاليات الثقافية، ضمن البرنامج الثقافي والفني للمعرض.

ومن أبرز فعاليات في معرض القاهرة للكتاب، اليوم السبت، في تمام الساعة الـ 6 مساء ندوة اللقاء الفكري مع الدكتور أحمد مرسي والدكتور عبدالعزيز المسلم.

كما تستضيف قاعة ضيف الشرف في تمام الساعة الثانية ظهرًا ندوة تكريم اسم الدكتور طه حسين يشارك فيها كتاب يونانيون، ويستضيف الصالون الثقافي في تمام الساعة السادسة مساء ندوة للكاتبة العمانية جوخة الحارثي.

يذكر أن معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 53، اليوم، يستمر حتى 7 فبراير، فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة، واختارت الكاتب يحيى حقى شخصية المعرض، والكاتب عبد التواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

وتقام الدورة على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم (5) قاعات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية 1067 دار نشر وتوكيلًا؛ حيث يبلغ عدد الناشرين المصريين (نشر عام) 292 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب أجنبي) 43 ناشرا، وعدد الناشرين المصريين (كتاب الأطفال، ووسائل تعليمية، وكتاب تعليمي مدرسي) 89 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب إسلامي وتراث) 97 دار نشر، عدد مكتبات سور الأزبكية 49 مكتبـة، وعـدد الناشرين المصريين (كتـاب أكاديمي) 49 ناشرا، وعـدد الناشرين العرب 298 ناشرا عربيا، وعدد الناشرين (كتاب صوتي) 1، وعدد المشاركين من ذوي القدرات الخاصـة 2، وعدد المؤسسات الصحفية 7 مؤسسات، وعدد التوكيلات 95 توكيلا مصريا، و45 توكيلًا عربيا.

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