بعد وفاة عريس بأزمة قلبية.. طبيب يكشف سبب الوفاة المفاجئة ​

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن السكتات القلبية المفاجئة ما زالت تطارد الشباب في الآونة الأخيرة.

يأتي ذلك تعليقًا منه على وفاة عريس بأزمة قلبية في الشرقية قبل ساعات من حفل زفافه.

وأوضح عبر حسابه على فيسبوك، أن السبب يكون في اختلال في كهرباء القلب، أو اعتلال في عضلة القلب، أو جلطة في الشريان التاجي.

وشدد على ضرورة الاهتمام بتقليل الدهون والكولسترول، وتخسيس الوزن، عدم الإسراف في تناول النشويات والسكريات، واكتشاف الضغط والسكر وعلاجهم، وتجنب التدخين.

وبحسب موقع "مايو كلينك" الطبي المتخصص، فإن الوفاة المفاجئة في الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، تعد غالبًا بسبب عيوب القلب غير المكتشفة أو التغاضي عن تشوهات القلب، أمرًا نادر الحدوث. وعندما تحدث هذه الوفيات المفاجئة، غالبًا ما يكون ذلك في أثناء النشاط البدني، مثل ممارسة الرياضة، وغالبًا ما يحدث عند الذكور أكثر من الإناث.

العلامات والأعراض

تحدث هذه الوفيات في كثير من الأحيان دون سابق إنذار، إلا أن المؤشرات التي يمكنك ملاحظتها تشمل ما يلي:

- الإغماء غير المبرر، إن حدث ذلك أثناء ممارسة النشاط البدني، فقد يكون علامة على أن هناك مشكلة في القلب.

- تاريخ عائلي من الوفاة القلبية المفاجئة، وتتمثل العلامة التحذيرية الرئيسية الأخرى في تاريخ عائلي من الوفيات غير المبررة قبل بلوغ سن 50 سنة. إن حدث ذلك في عائلتك، فتحدث إلى الطبيب عن خيارات الفحص.

- يمكن أن يشير ضيق التنفس أو ألم الصدر إلى أنك عُرضة لخطر الوفاة القلبية المفاجئة. ويمكن أن يشيرا كذلك إلى وجود مشكلات صحية أخرى لدى الشباب، مثل الربو.​