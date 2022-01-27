ندوة الميتافيرس: رؤية مستقبلية للواقع الجديد.. اليوم الخميس بمعرض الكتاب

06:00 ص الخميس 27 يناير 2022
ندوة الميتافيرس: رؤية مستقبلية للواقع الجديد.. اليوم الخميس بمعرض الكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب

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ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، وذلك بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج على؛ تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، ندوة: "الميتافيرس: رؤية مستقبلية للواقع الجديد"، وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس 27 يناير، بمعرض الكتاب، بقاعة ضيف الشرف (بلازا 2) بمركز مصر للمعارض بالتجمع الخامس وذلك ضمن إطار البرنامج الثقافي للدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

ويدير الندوة الدكتور هشام عزمي- الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ويشارك بها: طبقًا للترتيب الألفابائي: الدكتور حسام لطفي مقرر لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس، والإعلامي حسين حسني عضو لجنة الشباب بالمجلس، والمهندس زياد عبد التواب مقرر لجنة الثقافة الرقمية بالمجلس، والدكتور محمد أحمد مرسي نائب مقرر لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس، والدكتورة منى الحديدي (استاذة علم الاجتماع) مقررة لجنة الشباب بالمجلس، والدكتور هشام عبد الحميد أستاذ علم النفس عضو لجنة التربية وعلم النفس بالمجلس.

معرض القاهرة الدولي للكتاب ندوة الميتافيرس المجلس الأعلى للثقافة الهيئة المصرية العامة للكتاب

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