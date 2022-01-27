اليوم.. إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون اليوم الخميس 27 يناير 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

وأوضح بيان صادر عن مجلس الوزراء، أن الإجازة مدفوعة الأجر في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

وأضاف البيان، أن الإجازة تأتي بمناسبة عيد ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة بدلاً من يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير 2022.