15 صورة ترصد.. ماذا فعلت الأمطار في شوارع القاهرة الكبرى؟

مصراوي

شهدت مناطق متفرقة من محافظات القاهرة الكبرى "القاهرة والجيزة والقليوبية"، الأربعاء، سقوط أمطار على عدة مناطق، تزامنًا مع حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التي تشهدها البلاد بالإضافة إلى نشاط للرياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة حيث سجلت درجات الحرارة أدنى مستوى لها منذ بداية الشتاء.

وشهد اليوم الأربعاء، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث انخفضت درجات الحرارة ليسود طقس شديد البرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

وأكد محافظ القاهرة، أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولي شركتي المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة متواجدون بالشارع للتعامل مع الأمطار طبقًا لتقارير الأرصاد الجوية، مشيراً إلى انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكبارى في كافة أحياء العاصمة للتعامل الفوري مع تراكمات المياه.