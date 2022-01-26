السيسي يشارك في جلسة مباحثات رباعية في قصر الوطن بأبوظبي

02:27 م الأربعاء 26 يناير 2022
السيسي يشارك في جلسة مباحثات رباعية في قصر الوطن بأبوظبي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد سامي:

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك في جلسة مباحثات رباعية في قصر الوطن بأبوظبي، مع أشقائه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي وجلالة الملك حمد بن عيسى ملك مملكة البحرين، وسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات أمير إمارة دبي.

وبحسب بيان، تم التباحث بشأن تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الأشقاء لدفع آليات العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة.​

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