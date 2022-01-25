ضبط 200 طابع مخدر وارد من بولندا داخل طرد شخصي بمطار القاهرة

11:34 م الثلاثاء 25 يناير 2022
ضبط 200 طابع مخدر وارد من بولندا داخل طرد شخصي بمطار القاهرة

مطار القاهرة الدولي

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كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك الطرود البريدية بمطار القاهرة الدولي، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائى بمطار القاهرة، محاولة تهريب 200 طابع مخدر، وارد من بولندا لصالح أحد الأشخاص، وتم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية.

وقالت مصادر، إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة بجمرك البريد المصري، وردت إخبارية مشتركة من إدارتي المخدرات والبحث الجنائي، بالاشتباه في بوليصة واردة من بولندا، ومشمولة طبقا للمستندات عبارة عن خطاب بريدي، وتم تكليف مجدي أحمد مأمور التعريفة بمعاينة وتفتيش الطرد، وتبين أن بداخله 200 طابع، وبالعرض على الإدارة العامة للمخدرات فرع ميناء القاهرة الجوي، أفادت أن تلك الطوابع مخدرة.

قرر محمد محمود مدير عام جمارك البريد إتخاذ الإجراءات القانونيه، وتحرير محضر الضبط، وتحريز المضبوطات وعرضها على الجهات المختصة، تنفيذًا لتعليمات الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب.

مطار القاهرة الدولي بولندا جمارك الطرود البريدية

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