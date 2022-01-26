أمين سر "صحة الشيوخ": قانون المسؤولية الطبية يحد من أخطاء الأطباء

كتب- مصراوي:

قال النائب أحمد الأحمر أمين سر لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي يتم مناقشته حاليًا سيعمل على الحد من أخطاء الأطباء.

وأضاف الأحمر، في تصريح لمصراوي، أن القانون سيساهم في الحكم على إذا كان الخطأ الطبي جسيم أم مضاعفات للعلاج، موضحا أن هناك أزمة حاليًا بشأن التفريق بين الخطأ الطبي المسموح به في القوانين الدولية بشأن هذه المهنة وبين المضاعفات التي قد تحدث للمريض.

وأوضح أن قانون المسؤولية الطبية لحماية الأطباء والمرضى تأخر تشريعه في مصر، مشيرًا إلى أنه مطبق حاليًا في جميع الدول سواء عربية أو أوروبية.

ولفت إلى أن القانون يحمي المريض ومقدم الخدمة سواء كان الطبيب أو الفريق الطبي، موضحًا أن القانون يتناسب مع توجه الدولة الحالي وإقامة الجمهورية الجديدة.

وأكد البرلماني، أن القانون سيساهم في ارتفاع مستوى جودة الخدمة من مقدمها لأنه يعطيه ثقة أن هناك قانون يحميه وينظم العلاقة بينه وبين المريض وفي نفس الوقت يكون على علم أنه سيحاسب إذا أخطأ.

وتابع: "القانون سيساهم في تنشيط السياحة العلاجية في مصر لأن المريض القادم من الخارج سيكون لديه ثقة بأن هناك قانون ينظم العلاقة بينه وبين الفريق الطبي".

وعن ما مناقشة القانون حاليا في لجنة الصحة بالشيوخ، كشف النائب أحمد الأحمر أن اللجنة تناقش حاليًا دراسة بشأن المشكلة السكانية في مصر قدمتها الدكتورة النائبة سهير عبدالسلام، موضحًا أنه تم عقد حوالي عشر جلسات حتى الآن لمناقشتها.

وشدد أنه التقى بالكثير من المسئولين حتى تصبح الدراسة كاملة متكاملة تتضمن توصيات تخدم الدولة وتضع الطريق الصحيح لمعالجة المشكلة السكانية في مصر.

وأشار إلى أن اللجنة استمعت إلى العديد من المسئولين فيما يخص قانون الزيادة السكانية ومنهم وزير التنمية المحلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومفتي الجمهورية ووزير الأوقاف ونائب وزير الصحة لشئون السكان، لافتا إلى أن آراءهم ستشملها الدراسة الخاصة بالزيادة السكانية.