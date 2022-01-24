الصحة: هذه المشروبات تقوي المناعة خلال العزل المنزلي

02:47 م الإثنين 24 يناير 2022
الصحة: هذه المشروبات تقوي المناعة خلال العزل المنزلي

وزارة الصحة والسكان

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كتب - أحمد جمعة:

طالبت وزارة الصحة والسكان، بالحرص على شرب الكثير من الماء وعصائر الفواكه الطبيعية لتقوية المناعة في مواجهة عدوى كورونا في فترة العزل المنزلي.

وقالت في منشور توعوي اليوم، إن هناك عددا من المشروبات الصحية تقوي جسمك خلال فترة العزل المنزلي، لافتة إلى ضرورة الحرص على شرب السوائل بكثرة وخاصة الماء (من 8 - 10 أكواب يوميا)؛ للحفاظ على درجة حرارة وحيوية الجسم وتحسين الصحة العامة.

ولفتت إلى ضرورة تناول عصائر الفواكه الطبيعية مثل عصير البرتقال والجوافة والليمون بدون إضافة سكر أو استبدل السكر عسل النحل بكميات قليلة للتحلية.

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