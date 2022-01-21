حزب العدل يعلن موافقة الاتصالات على توفير مقر جديد للبريد بالمحلة الكبرى

12:30 ص الجمعة 21 يناير 2022
حزب العدل يعلن موافقة الاتصالات على توفير مقر جديد للبريد بالمحلة الكبرى

أحد مكاتب البريد

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(مصراوي):

وافقت وزارة الاتصالات، على الطلب المقدم من النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل بشأن توفير مقر جديد لمكتب بريد المحلة الكبرى.

وقال عبدالمنعم، إن ذلك جاء بعد وقت طويل من معاناة أهل المحلة من ضيق مكتب البريد الحالي، وجاءت تلك الموافقة بناء على طلب إحاطة تقدم به في مجلس النواب بشأن صرف المستحقات المتأخرة للعاملين بالبريد، وتوفير مقر مكتب بريد يليق بمدينة المحلة، وهو ما صدر عنه توصية ملزمة من المجلس.

وأرسل رئيس الهيئة القومية للبريد خطابًا رسميًا إلى رئيس حزب العدل، حيث تم الإشارة إلى أن الهيئة تقوم بالتنسيق مع محافظة الغربية لوضع حل جذري لمشكلة بريد المحلة، وتم عقد اجتماع مع المحافظ، ولم يتم خلاله التوصل لحل جذري، وعلى الجانب الآخر تقوم هيئة البريد، بالبحث عن مقرات بديلة للتخفيف عن المكتب الرئيسي.

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مكتب بريد المحلة الكبرى وزارة الاتصالات

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