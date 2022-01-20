الصحة توجه 4 نصائح لحماية الأطفال من خطر الإصابة بكورونا

كتب- يوسف عفيفي:

وجهت وزارة الصحة والسكان، عددا من النصائح لحماية الأطفال الأقل من 18 عاما من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

واستعرضت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، "إنفوجرافيك" هذه النصائح على النحو التالي:

- الاهتمام جيدا بتغذية أطفالنا وعلاج أي مشكلة صحية.

- ضرورة تعليم الأطفال كيفية ارتداء الكمامة بطريقة سليمة.

- الالتزام بغسل وتعقيم اليدين باستمرار.

- الحرص على تلقي الأطفال من 12 إلى 18 عاما لقاح فيروس كورونا لتقوية مناعتهم.