هل يؤثر لقاح كورونا على خصوبة المرأة؟.. الصحة تجيب وتوجه رسالة

09:24 م الخميس 20 يناير 2022
هل يؤثر لقاح كورونا على خصوبة المرأة؟.. الصحة تجيب وتوجه رسالة

هل يؤثر لقاح كورونا على خصوبة المرأة؟

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كتب- محمد نصار:

كشفت وزارة الصحة والسكان حقيقة وجود علاقة بين تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد وبين الخصوبة لدى المرأة.

وقالت الوزارة، في منشور توعوي، اليوم الخميس: لا يوجد أي دليل حاليًا بأن لقاح فيروس كورونا يؤثر على خصوبة المرأة.

وتابعت الوزارة: لذلك إذا كنتي تخططين للحمل فيجب أن تتلقي اللقاح، من خلال التسجيل على الرابط التالي: www.egcovac.mohp.gov.eg

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