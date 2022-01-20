هل يؤثر لقاح كورونا على خصوبة المرأة؟.. الصحة تجيب وتوجه رسالة
كتب- محمد نصار:
كشفت وزارة الصحة والسكان حقيقة وجود علاقة بين تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد وبين الخصوبة لدى المرأة.
وقالت الوزارة، في منشور توعوي، اليوم الخميس: لا يوجد أي دليل حاليًا بأن لقاح فيروس كورونا يؤثر على خصوبة المرأة.
وتابعت الوزارة: لذلك إذا كنتي تخططين للحمل فيجب أن تتلقي اللقاح، من خلال التسجيل على الرابط التالي: www.egcovac.mohp.gov.eg
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