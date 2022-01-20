الزراعة تتابع محطة البحوث والمشروعات الزراعية في توشكى

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كتب-أحمد مسعد:

زار وفد من وزارة الزراعة، المحطة البحثية بتوشكي ومزارع الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية.

وتضمن الوفد الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وسعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة والدكتور رضا محمد علي مدير معهد المحاصيل الحقلية والدكتور أيمن العش مدير معهد المحاصيل السكرية والدكتور خالد السلاموني رئيس الإدارة المركزية للمحطات.

وقال الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن الزيارة للمحطة البحثية بتوشكي تأتي في إطار توجيهات وزير الزراعة المستمرة لمتابعة المحطات البحثية وزراعة جميع المساحات الخالية فيها حيث تفقد زراعات القمح والنخيل وغيرها من الأنشطة بالشركة الوطنية وذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة بزيادة التعاون مع الشركة وتقديم الدعم الفني الكامل المطلوب للمزرعة وضرورة تواجد فريق بحثي بالمزرعة.

ومن ناحيته أكد "صالح"، على ضرورة رفع كفاءة المحطة البحثية بتوشكي واستغلالها الاستغلال الأمثل لخدمة المنطقة والمزارعين واستغلال الكفاءات البشرية الموجودة بها.

يذكر، أن المحطة البحثية فى توشكى تبلغ مساحتها ٤٤٠ فدان منزرع منها ٣٦٠ فدان حاليا بنخيل البلح البرحي والجاف والموالح والمانجو ومحاصيل حقلية أخرى مثل القمح والشعير والفول البلدي.