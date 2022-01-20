رئيس كوريا الجنوبية: مصر دولة محورية في الشرق الأوسط

كتب- مينا غالي:

قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، إن زيارته لمصر تكتسب مناخًا حسنًا وأهمية كبرى نظرًا لأنها أول زيارة لرئيس كوري لمصر منذ 16 عاما.

وأضاف الرئيس الكوري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، بقصر الاتحادية، أن مصر دولة محورية في منطقة الشرق الأوسط وتتمتع بالعديد من المميزات والمناخ الجاذب للاستثمار.

وتابع الرئيس الكوري: "اتفقنا على توسيع التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، فأولا بحثنا البدء في المضي قدمًا لإبرام اتفاقيات تجارة بين كوريا ومصر من خلال البحث المشترك حول آليات الشراكة التجارية والاقتصادية، فضلاً عن تعزيز التعاون في المجالات المستقبلية من خلال النقل صديق البيئة ومجال الفضاء".

وواصل: "كما بحثنا سبل الشراكة في التنمية المستدامة، وسوف نساهم في تنمية البنية التحتية للمواصلات ومصادر البيئة في مصر، وكذلك في مجالات الابتكار، كما اتفقنا على التعاون في قضية المناخ، وكذلك التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتبادل السياحي بين شعبي البلدين."​