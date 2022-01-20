مستشار الرئيس: متحور كورونا الجديد يصيب الأطفال.. وهذه العلامات تظهر عليهم

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، حقيقة إصابة الأطفال بمتحور فيروس كورونا الأخير أوميكرون.

وقال تاج الدين، في تصريحات تلفزيونية: المتحورات السابقة من كورونا كانت تصيب الأطفال ولكن لا تظهر عليهم أعراض مرضية، ولكن في المتحور الجديد بدأ يظهر على الأطفال صغار السن أعراض مرضية سواء حرارة أو إصابة في الجهاز التنفسي سواء العلوي أو السفلي.

وأوضح: أبرز ما تم رصده عن قدرة متحور كورونا الجديد أوميكرون، أن أعراضه تشبه كثيرًا أعراض الأنفلونزا الموسمية.

وأضاف تاج الدين، في تصريحات تلفزيونية: هناك خلط بين الاثنين حاليًا لأننا في موسم الأنفلونزا وهذا سبب زيادة الأعداد.

وتابع مستشار الرئيس: من حسن الحظ أنه حتى الآن الإصابات في الجهاز التنفسي السفلي في الرئتين أقل من الحالات السابقة.

وواصل تاج الدين: رصدنا في الموجة الرابعة أن الإصابات تأتي أسرية أو عائلية وهذه المرحلة تحتاج إلى تكاتف الجميع.​