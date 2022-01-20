كورونا في 24 ساعة| توجيه عاجل من السيسي ومعلومة صادمة عن أوميكرون.. ودولة عربية تعلق الدراسة

07:00 ص الخميس 20 يناير 2022
كورونا في 24 ساعة| توجيه عاجل من السيسي ومعلومة صادمة عن أوميكرون.. ودولة عربية تعلق الدراسة

متحور أوميكرون

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 1599 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 337627 حتى اليوم.

ويرصد مصراوي أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

زيادة جديدة بالإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

تقليل كثافات بالمدارس والمصالح.. توجيه عاجل من السيسي بشأن كورونا

مستشار الرئيس للصحة: "هتيجي تحورات جديدة"

الجزائر تسجل قفزة كبيرة في إصابات كورونا

أحدها الأسوأ.. 6 سيناريوهات لمستقبل كورونا بعد طفرة أوميكرون

كورونا.. أول تعليق لوزير التعليم على توجيهات الرئيس بتقليل الكثافات بالمدارس

أصابت أطفال في بريطانيا.. ما تريد معرفته عن الهلوسة الشمية المرتبطة بكورونا

الإصابات عائلية.. مستشار الرئيس يكشف معلومة صادمة عن أوميكرون

الصحة: تلقي اللقاح يقلل من خطر الإصابة بعدوى كورونا

تتشابه مع الإنفلونزا.. مستشار الرئيس يكشف عن أبرز أعراض أوميكرون

دولة عربية تعلق الدراسة بسبب الموجة الرابعة من كورونا

كورونا.. وزارة الصحة توجه رسالة عاجلة للحوامل ومن يخططن للحمل

"اللقاحات متوفرة مجانًا".. الصحة لـ "المواطنين": "محتاجين ايه أكثر عشان تاخدوا التطعيم؟!"

بشأن إجراءات كورونا.. أول تعليق من مستشار الرئيس بعد اجتماعه مع السيسي

التشيك تتراجع عن قرار التطعيم الإلزامي ضد كورونا

رئيس وزراء بريطانيا يعلن انتهاء الخطة "ب" للسيطرة على كورونا

كوورونا.. نصائح من الصحة لحماية الطلاب من الإصابة بالفيروس أثناء الامتحان

منها ضغط الشريان الرئوي.. مستشار الرئيس يوضح مضاعفات كورونا

متحدث الصحة: "لم يتبقى إلا أننا نطرق الأبواب على الناس ونقولهم تلقحوا"

كورونا توجيه عاجل نشرة كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1379

إصابات اليوم

33

وفيات اليوم

1599

متعافون اليوم

403990

إجمالي الإصابات

22238

إجمالي الوفيات

337627

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل|كورونا في 24 ساعة| توجيه عاجل من السيسي ومعلومة صادمة عن أوميكرون.. ودولة عربية تعلق الدراسة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا