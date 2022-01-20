كورونا في 24 ساعة| توجيه عاجل من السيسي ومعلومة صادمة عن أوميكرون.. ودولة عربية تعلق الدراسة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 1599 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 337627 حتى اليوم.

ويرصد مصراوي أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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