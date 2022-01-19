بتخفيضات تصل 50%.. "التموين" تعلن موعد الأوكازيون الشتوي
كتب- محمد سامي:
قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بدء موسم التصفية الموسمية الأولى "الاوكازيون الشتوي" لعام 2022 اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 7/2/2022 ولمدة شهر على أن يكون لكل محل أسبوعين.
وشمل القرار ضرورة حصول المحال المشاركة في التصفية مسبقًا على موافقة من مديريات التموين الداخلية الواقعة في دائرتها محالهم التجارية، مع ضرورة إعلان الجهات المشاركة عن ثمن كل السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
من جانبه قال أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة، أن الهدف من الأوكازيون هو تنشيط حركة التجارة الداخلية وكذلك حصول المواطن على السلع بتخفيضات قد تصل إلى 50%، كما حدث العام الماضي.
وأشار "كمال"، أن الأوكازيون إذا كان فرصة سانحة للمواطن فهو فرصة سانحة للتاجر أيضًا الذي يستخدمه لإحداث رواج في تجارته، مضيفًا ان كل عام يدخل في الأوكازيون سواء الشتوي أو الصيفي ما يزيد عن 3500 محل، مؤكدًا أن الأوكازيون لا يشمل محال بيع الملابس فقط بل يشمل أيضًا محال الأدوات المنزلية ومحال بيع الجلود (الأحذية و الشنط) وغيرها من الأنشطة التجارية أيضا.
وأضاف كمال، أن الوزير وجه مديري المديريات بتسهيل الإجراءات لأصحاب المحل للمشاركة في الاوكازيون وشدد على ضرورة متابعة السلع المعروضة من حيث الجودة والالتزام بالأسعار المعلنة والتخفيضات الموجودة.
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان