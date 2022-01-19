"محلية النواب" تناقش نقل سوقي المواشي بقريتي الأبعدية والبراجيل

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الادارة المحلية، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد رمزي، بشأن ضرورة نقل سوقي المواشي غير الرسميين القائمين بقريتي الأبعدية والبراجيل مركز أوسيم محافظة الجيزة إلى السوق الرسمي مركز ومدينة منشأة القناطر، نظرًا لإقامة السوقين بالمخالفة للقوانين، وتسببهما في إغلاق مداخل ومخارج الطرق بالقريتين وعدم خضوعهما لرقابة مديرية الطب البيطري، وقيام المسؤولين عنهما بتحصيل الرسوم المالية لحسابهم الخاص.

وأرجع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، سبب عدم تطبيق ما ورد في طلب الإحاطة إلى خصومة ثأرية حدثت في هذه المنطقة، مشيرًا خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية إلى أن التنفيذيين لا يعودون للمنزل ويحصلون على إجازات و يتعاملون مع يوم الجمعة على أنه يوم عمل عادي ذلك الوضع بالنسبة لكل التنفيذيين.

وقال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية، إنه إذا كان الأمر بسبب خصومة ثأرية لابد من التعامل مع الواقع من خلال رخصة مؤقتة لهذا المكان تحت رقابة الدولة و ألا يتم إلغاء السوق حماية لهيبة الدولة.

و عقب النائب أحمد رمزي، قائلا: "الخصومة الثأرية ليس لها علاقة بالسوق ونطالب بحل الأمر ولا يجب أن يستمر الوضع على ما هو عليه".

وشدد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية، على ضرورة تحقيق التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومساعدة النواب في ملف الخدمات بما يحقق الصالح العام.

وناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب حازم رياض، بشأن رفض طلبات التصالح المقدمة من المواطنين بمركز ومدينة البدرشين محافظة الجيزة نظرًا لوجود منازلهم خارج الحيز العمراني المعتمد من وزارة الزراعة والهيئة العامة للتخطيط العمراني، بالرغم من بناء هذه المنازل قبل تاريخ 22/7/2017، وأصبحت كتل سكنية قائمة.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة: "تصالحنا مع ما هو داخل الحيز العمراني و لا تصالح على ما هو خارج الحيز العمراني"، مضيفا: "نحن نطبق القانون بحذافيره و هناك انفراجة في التصالح داخل القرى".

وعقب رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن تطبيق القانون يستهدف تكريس هيبة الدولة وتحقيق المصلحة العليا لها.