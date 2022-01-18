من الابتدائي حتى الثانوي.. التعليم تتيح اشتراك الطلاب في المسابقات العلمية الدولية

01:08 م الثلاثاء 18 يناير 2022
من الابتدائي حتى الثانوي.. التعليم تتيح اشتراك الطلاب في المسابقات العلمية الدولية

وزارة التربية والتعليم

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كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تدشين المسابقات العلمية الدولية، (مسابقة كانجارو العالمية للرياضيات Kangaroo Math لموسم 2022، والأولمبياد الدولي للغة الإنجليزية HIPPO لموسم 2022).

وقالت الوزارة إن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على إتاحة كل الفرص لطلاب المدارس والمقامات بمستواهم من خلال الاحتكاك والتنافس دوليًّا في المواد التعليمية؛ مثل (الرياضيات، العلوم، اللغة الإنجليزية)، والذي يحقق التنافسية العالمية التي تستهدفها رؤية مصر 2030.

ويعد الاشتراك بالمسابقة متاح لجميع المدارس (خاص وقومي وحكومي ودولي ومدارس النيل)، والطلاب من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي، حسب خطاب صادر عن وزارة التربية والتعليم، للمديريات التعليمية.

وشددت الوزارة على المدارس الراغبة في الاشتراك ومعرفة كل التفاصيل وشروط الاشتراك والتسجيل وتعليمات ونماذج اختبارات المسابقات من خلال الموقع الرسمي.

ووجهت وزارة التربية والتعليم المديرياتِ التعليمية، بالتنبيه على جميع المدارس على مستوى الجمهورية، بالإعلان عن المسابقات بجميع المدارس المشار إليها.

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