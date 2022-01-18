رئيس مياه القاهرة: 3 إنذارات ثم قطع المياه للرافضين سداد الفواتير المتأخرة

01:00 ص الثلاثاء 18 يناير 2022
رئيس مياه القاهرة: 3 إنذارات ثم قطع المياه للرافضين سداد الفواتير المتأخرة

المهندس مصطفى الشيمى

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كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى، إنه تم تشكيل لجان لزيادة معدلات ونسب التحصيل واشتراك جميع القطاعات، والعمل على تحصيل كافة المستحقات المالية للشركة لدى كل الجهات والأفراد.

وأضاف "الشيمي"، في تصريحات لمصراوي، أن حجم المستحقات المالية للشركة لدى الجهات المختلفة يصل إلى مليار جنيه، لافتًا إلى أن نسبة التحصيل الآن 80%، ومن المستهدف أن تصل لـ85% خلال الفترة القريبة، ثم نصل لـ100% من إجمالي الفواتير.

وتابع: أنه سيتم توجيه 3 إنذارات لأي جه أو شخص عليه فواتير متأخرة، بواقع إنذار كل أسبوع"، قائلا: لدينا تصريح وتفويض من دولة رئيس مجلس الوزراء بقطع المياه فورًا عن أي شخص أو جه لا تدفع الفواتير المتأخرة".

وأكد أن معظم مستحقات الشركة لدى الجهات الحكومية والسياحية والرياضية، لكن هناك قرار بإعطاء الجهات والمنشآت السياحية مهلة سنة بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأوضح أن الشركة لا تتحصل على أي دعم من الدولة، ولدينا مستلزمات مالية كبيرة، عبارة عن رواتب الموظفين، بالإضافة إلى تنفيذ المشروعات الجديدة وسداد حقوق المقاولين، بجانب مصاريف إنتاج المياه.

وطالب "الشيمى"، رؤساء القطاعات والأفرع والشبكات بالتنسيق الكامل للمشاركة في التحصيل دون التأثير على قطاعات المحطات والشبكات والطوارئ لضمان استمرار الخدمة الجديدة.

مصطفى الشيمى شركة مياه القاهرة الكبرى قطع المياه سداد الفواتير

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