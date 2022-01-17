بتمويل من 3 بنوك.. برلمانية: تقنين وضع "الحناطير" داخل أسوان واستبدال الميكروباص ببعضها



كتب- نشأت علي:

كشفت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب، أن أزمة مشكلة "الحناطير" التي تواجهها محافظة أسوان في طريقها للحل خلال الفترة المقبلة، موضحةً أن عدد الحناطير داخل المحافظة بلغ 280 حنطورًا وهو ما كان يسبب أزمة مرورية كبيرة بالإضافة إلى المخلفات التي كان يسببها.



وأوضحت عبد النبي، في بيان لها اليوم الإثنين، أنه سيتم تقنين وضع "الحناطير" في المحافظة؛ حيث إنه سيتم تقنين 80 حنطورًا فقط، واستبدال ميكروباص بالعدد المتبقي، عن طريق تمويل من 3 بنوك بفائدة 3%، مشيرةً إلى أن الحناطير المقننة ستكون لسائقها رخصة وزي موحد لتحسين المظهر الجمالي أمام السياح.



وأشادت عضو مجلس النواب بالتطور الكبير الذي تشهده محافظة أسوان، مؤكدةً أن المحافظة تعيش عصرها الذهبي؛ حيث شهدت تطويرًا كبيرًا، وأن المحافظة تشهد اهتمامًا كبيرًا من جانب القيادة السياسية؛ وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأكدت النائبة أنها عرضت على محافظ أسوان خلال احتفالية المحافظة بعيدها القومي، المشكلات التي تواجه مركز إدفو، مثل الصرف الصحي، ومستشفى إدفو العام الذي وعد المحافظ بالانتهاء من إنشائه قريباً.



وشاركت عبد النبي في عيد أسوان القومي برفقة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وفي حضور اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.



واحتفلت محافظة أسوان بالعيد القومي للمحافظة، والذي يتزامن مع ذكرى افتتاح السد العالي 1971، وهو المشروع الأعظم في القرن العشرين.



بدأت الاحتفالات بإيقاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الشعلة من أمام رمز الصداقة المصرية الروسية بمنطقة السد العالي رافقه خلالها المحافظون السابقون اللواء إسماعيل عطية الله واللواء مجدي حجازي واللواء أحمد إبراهيم، بحضور العميد أ.ح علاء رماح نيابة عن قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية، واللواء هشام سليم مدير أمن أسوان، والمهندس أشرف المحمدي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، والقيادات التنفيذية بالمحافظة والهيئة.



وفي أجواء وطنية وضع محافظ أسوان إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء ببلازا درة النيل، بمشاركة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الجامعية والدينية والأمنية العسكرية، ثم احتفالية بمسرح وسينما الصداقة والذي تنظمه مديرية الثقافة بأسوان.