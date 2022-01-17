سفير اليونان: أتوقع نجاحا باهرا لمعرض القاهرة للكتاب

01:36 م الإثنين 17 يناير 2022
سفير اليونان: أتوقع نجاحا باهرا لمعرض القاهرة للكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- مصراوي:

انطلق منذ قليل، المؤتمر الصحفي، بمركز المنارة للمعارض بالتجمع الخامس، للإعلان عن تفاصيل الدورة 53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب.

المؤتمر بحضور الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، نيقولاوس جاريليديس سفير اليونان بالقاهرة، هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب.

وقال نيقولاوس جاريليديس سفير اليونان بالقاهرة: إنني أريد أن أقول هذا المعرض مهم جدا.. لمدة أكتر من ٥٠ عاما أتذكر أنني كنت في السبعينات كنت أزور المعرض في الزمالك، ومنذ عامين رأيت معرضا كبيرا ومهما جدا وسمعت اليوم أشياءا تكنولوجية جديدة ومتقدمة.

وأضاف: متأكد أن نجاح المعرض سيكون باهرا هذا العام.

يذكر أن الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم (5) قاعات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية 1067 دار نشر وتوكيلًا؛ حيث يبلغ عدد الناشرين المصريين (نشر عام) ۲۹۲ دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب أجنبي) 43 ناشرا، وعدد الناشرين المصريين (كتاب الأطفال، ووسائل تعليمية، وكتاب تعليمي مدرسي) ۸۹ دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب إسلامي وتراث) ۹۷ دار نشر، عدد مكتبات سور الأزبكية 49 مكتبـة، وعـدد الناشرين المصريين (كتـاب أكاديمي) ٤٩ ناشرا، وعـدد الناشرين العرب ۲۹۸ ناشرا عربيا، وعدد الناشرين (كتاب صوتي) 1، وعدد المشاركين من ذوي القدرات الخاصـة ٢، وعدد المؤسسات الصحفية 7 مؤسسات، وعدد التوكيلات 95 توكيلا مصريا، و45 توكيلًا عربيا.

معرض القاهرة الدولى للكتاب سفير اليونان المؤتمر الصحفي مركز المنارة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1197

إصابات اليوم

25

وفيات اليوم

998

متعافون اليوم

400076

إجمالي الإصابات

22148

إجمالي الوفيات

333529

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. هل تلغي الدمغة الجديدة للمشغولات الذهبية الدمغات القديمة؟.. مسئول يُجيب

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا