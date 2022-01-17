هل تلغي الدمغة الجديدة للمشغولات الذهبية الدمغات القديمة؟.. مسئول يُجيب

01:36 م الإثنين 17 يناير 2022
هل تلغي الدمغة الجديدة للمشغولات الذهبية الدمغات القديمة؟.. مسئول يُجيب

هل تلغي الدمغة الجديدة للمشغولات الذهبية الدمغات ا

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كتب- محمد سامي:

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، إن الدمغة الجديدة للمشغولات الذهبية لا تلغي الدمغات القديمة التي ما زالت معتمدة وستظل معتمدة؛ لأنها دمغات حكومية سليمة ولا يوجد بها أية مشكلة طالما الفاتورة الخاصة به موجودة.

وأكد فرج أن المواطن يستطيع بيع الذهب بالدمغة القديمة في أي وقت حتى بعد تطبيق الدمع باليزر وتعميمه، ويفضل أن يكون المواطن أثناء عملية البيع بحوزته فاتورة الشراء؛ لتسهيل عملية البيع، لأن هذا عرف فرضته السوق؛ لكن لا يوجد ما يمنع البيع دون وجود فاتورة .

وأضاف مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم الإثنين، أن الدمغة أمرٌ معنيةٌ به أجهزة الدولة لمراقبة سوق الذهب لضبطه ولا يعني المواطن تغيير نظامها من النظام القديم إلى نظام الليزر الذي سيتم تعميمه قريبًا وفقًا لتطبيق أحداث التقنيات في كل المجالات؛ خصوصًا أن الأوزان الحالية أصبحت أوزانًا خفيفة نظرًا للارتفاع الشديد في أسعار الذهب، وأن نظام الدمغ يعد التطور الطبيعي العالمي لأسلوب الدمغ الحديث دون تشويه المشغول، وذلك لأن الدمغات التقليدية تؤثر على المشغولات؛ خصوصًا أن الدمغة الجديدة للمشغولات الذهبية لا تلغي الدمغات القديمة.

وأضاف فرج أن الدمغ بالليزر يعمل على تسجيل كل المعلومات عن المشغول الذهبي من تاريخ تصنيعه، وعياره، والمنتج الخاص به، ومن الممكن أيضًا إضافة بيانات المستهلك الذي حصل عليه، ما يعد تطورًا رائعًا جدًّا ونقلة حضارية لصناعة الذهب، وأن الدمغ بالليزر لا يشوه المشغول، بالإضافة إلى أنه يعمل على منع الغش تمامًا.

الدمغة بالليزر دمغة الذهب المشغولات الذهبية الدمغة القديمة ناجي فرج

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