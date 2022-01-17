الطقس اليوم.. أمطار وصقيع والحرارة 6 درجات على منطقتين

كتب- يوسف عفيفي:

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد اليوم الاثنين، انخفاضا في درجات الحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن البلاد تشهد أمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وفرص أمطار خفيفة على شمال وجنوب الصعيد.

وتتراوح درجات الحرارة، على القاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 09 درجات، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 09 درجات، وسوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 06 درجات، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 06 درجات، وأسوان العظمى 17 درجة والصغرى 08 درجات.