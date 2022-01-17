"صحة النواب": نعمل على قانون يوازن بين التشديد على الأطباء وحقوق المرضى

كتب- مصراوي:

طالبت الدكتورة جمان عمارة، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بضرورة توفير الحماية القانونية للأطباء خلال عملهم مع تغليظ العقوبة ضد الأطباء والمنشآت الطبية التي تعمل بدون ترخيص وإغلاقها فور، مشيرة إلى أن الأطباء يتعرضون للظلم في بعض الحالات المرضية.

وأكدت "جمان" لمصراوي، على السعي إلى تحقيق توازن بين التشديد القانوني على الأطباء وحقوق المرضى خلال مناقشة قانون المسئولية الطبية التي تتم حاليا باللجنة

وأضافت أن مسألة المضاعفات المعروفة دوليًا لها نسبة عالمية وبها العديد من التوصيات واللوائح يجب عدم معاقبة الطبيب عليها، مؤكدة أن تشديد العقوبات على الأطباء قد يضر بمهنة الطب في مصر مما ينعكس على صحة المواطنين.

وأشارت "جمان"، إلى أن الطبيب إذا شعر بأن هناك تشديد قانوني عليه وخصوصا حينما يعمل تحت كافة الإجراءات والاشتراطات المهنية أيضا المعروفة دوليا، قد يترك المريض ويرفض عمل عمليات بها نسبة مخاطرة.

ولفتت إلى أن الأطباء قد يتركون الحالات المرضية التي بها خطورة خوفا من العقاب والمساءلة القانونية رغم امتلاكه كافة الأدلة الطبية والمنصوص عليها في البروتوكول الدولي للمخاطر في عمل الأطباء، مؤكدة أن هناك إجراءات قانونية ضد الأطباء تجعلهم يتخوفون من العمل.

وشددت "جمان"، على أن القانون الجديد سيعمل على تخصيص لجنة على أعلى مستوى من أجل الحكم بين الطبيب والمريض، مؤكدة أن القانون الحالي لا يعطى الطبيب هذا الحق ولا المريض أيضا.

وكشفت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هناك إجراءات ضد الأطباء في المحاكم مما يؤثر على سمعته ومما يؤثر على المهنة الطب في مصر، مؤكدة أن تشديد الإجراءات تجعل الأطباء تحجب عن معالجة الحالات الخطيرة في مصر.

وأوضحت، أن هناك مجموعة من الإجراءات الإدارية والقانونية يتم العمل بها قبل أن يتم معالجة الحالة المرضية من قبل الطبيب، مؤكدة أن الإقرار الذي يأخذه الطبيب من أهل المريض قبل أن يقوم بعمل إي عملية له حتى ولم يكن بها خطورة ويتم تطبيقها في كافة دول العالم.

ورفضت استمرار كافة الأطباء الذين يقومون بممارسة المهنة في مراكز وأماكن غير مرخصة وغير مؤهلين للعمل، مشددة على أنها ضد أي تهاون مع مثل هؤلاء.

وأرسلت النائبة جمان عمارة، رسالة طمأنة إلى المواطنين بشأن قانون المسئولية الطبية لحماية حقوقهم، مستبعدة أن تؤثر الأجواء الحالية بشأن أزمة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي في أجواء مناقشة القانون داخل اللجنة.

وبدأت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم في مناقشة قانون المسئولية الطبية المقدم من النائب أيمن أبو العلا، وتم عقد جلستين للحوار المجتمعي حوله.