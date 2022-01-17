التمويل العقاري| لو عندك 60 سنة.. كيف تحصل على شقة ضمن مبادرة الـ3%؟

كتب- محمد عبدالناصر:

تُجهز وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لأضخم طرح لوحدات الإسكان المتنوعة، التي تناسب مختلف شرائح المجتمع، في إطار جهود الوزارة بتوفير مختلف أنواع الوحدات السكنية، وتلبية رغبات المواطنين فى تملك الوحدات الخاصة بهم، والتي تتناسب مع شرائح الدخل المختلفة.

الوحدات التي سيتم طرحها جاهزة للتسليم، وكاملة التشطيب، ويدخل معظمها ضمن المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري، بفائدة 3%، كما سيكون هناك وحدات متوافقة مع 8%.

ويتساءل المواطنيين الذي يتجاوز أعمارهم 50 عاما أو 60 عاما، هل يحق لهم الاستفادة من التمويل العقاري والحجز في شقق وزارة الإسكان التي سيتم طرحها أم لأ.

وفقا للمبادرة التي أعلنها البنك المركزي بفائدة 3%، يمكن لأصحاب المعاشات الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري بسعر فائدة متناقص 3%.

ويمكن لأصحاب المعاشات الاستفادة من هذه المبادرة، بشرط سداد 40% بحد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة، وأن لا يتعدى عمر العميل في نهاية القرض 75 سنة.

كما اشترطت المبادرة الجديدة أن يتم تحويل المعاش إلى الجهة الممولة حتى يستفيد صاحب المعاش من الحصول على وحدة بالتمويل العقاري.

وفي مبادرة الـ 3% يكون الدخل الشهري للأعزب أقل من 10 آلاف جنيه و14 ألف جنيه للمتزوج، ولو مرتب المتقدم أكبر من ذلك يستفيد من مبادرة 8% بشرط لا يزيد الدخل الشهري عن 40 ألف جنيه للأعزب و50 ألف جنيه للمتزوج.

وتصل مدة التمويل في مبادرة الـ3% لـ30 سنة، أما مبادرة في مبادرة الـ8% الحد الأقصى لتمويل الوحدة 25 سنة.

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