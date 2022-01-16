جمارك الطرود البريدية تضبط بذور الماريجوانا المخدرة داخل سماعة

09:54 م الأحد 16 يناير 2022
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كتب - محمد عبيد:

ضبطت جمارك الطرود البريدية في قرية البضائع بالتعاون مع مكتب مكافحة المخدرات بميناء القاهرة الجوي، محاولة تهريب عدد من بذورالماريجوانا المخدرة، قادمة من دولة أوكرانيا داخل سماعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقالت مصادر، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الطرود الواردة بجمرك DHL، اشتبه حمدان حسن رئيس الوردية في أحد الطرود البريدية الواردة من أوكرانيا على رحلة طائرة إير فرانس، بوزن نصف كيلو قائم، عبارة عن سماعة صب صغيرة بفتحها من الداخل تبين أن بداخلها 10 أكياس شفافة صغيرة تحتوي 100 بذرةيشتبة أنها بذور لنبات مخدر.

قررت الدكتورة فريدة سليم إبراهيم مدير جمرك DHL، عرض البذور على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمطار القاهرة، والتي أكدت الاشتباه بأن البذور المضبوطة لنبات الماريجوانا المخدرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

جمارك الطرود البريدية ضبط بذور الماريجوانا مكافحة المخدرات

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