محبو عبدالناصر يحيون ذكرى ميلاده الـ104 (صور)

11:28 م السبت 15 يناير 2022
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كتب– أسامة علي:

تصوير- إسلام فاروق:

أحيا محبو الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، اليوم السبت، الذكرى الـ104 من ميلاده، أمام ضريح الزعيم الراحل في منشاة البكري.

وكانت أسرة الرئيس الراحل، قررت فتح الضريح، صباح اليوم، لإحياء ذكرى ميلاده واستقبال محبيه،

وتحل اليوم الذكرى الـ 104 على ميلاد جمال عبدالناصر، الذي وُلد في 15 يناير 1918، في حي باكوس الشعبي بالإسكندرية، لأسرة تنتمي إلى قرية بني مر بمحافظة أسيوط في صعيد مصر، وانتقل في مرحلة التعليم الأولية بين العديد من المدارس الابتدائية، حيث كان والده دائم التنقل بحكم وظيفته في مصلحة البريد، فأنهى دراسته الابتدائية في قرية الخطاطبة إحدى قرى دلتا مصر، ثم سافر إلى القاهرة لاستكمال دراسته الثانوية، فحصل على شهادة البكالوريا من مدرسة النهضة الثانوية بحي الظاهر بالقاهرة فى عام 1937.

جمال عبدالناصر ذكرى ميلاد جمال عبدالناصر محبو الرئيس الراحل جمال عبدالناصر

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