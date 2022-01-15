غدا.. مناقشة "سنوات الخماسين" لياسر رزق بحضور الفقي والنمنم

08:25 م السبت 15 يناير 2022
غدا.. مناقشة "سنوات الخماسين" لياسر رزق بحضور الفقي والنمنم

دار الأوبرا المصرية

(مصراوي):

تستضيف دار الأوبرا المصرية، فى الخامسة والنصف مساء غد الأحد، حفل توقيع ومناقشة كتاب "سنوات الخماسين.. بين يناير الغضب ويونيو الخلاص" للكاتب الصحفي ياسر رزق.

ويوثق الكاتب الأحداث خلال الفترة من يناير 2011 إلى يونيو 2013 وهي الفترة الصاخبة والمليئة بأهم الأحداث التي غيرت وجّه الحياة في مصر.

ويدير الجلسة الدكتور سامى عبدالعزيز ويشارك فى المناقشة من السياسيين والمفكرين كلا من الدكتور مصطفى الفقي والكاتب منير فخري عبدالنور والكاتب حلمي النمنم والدكتور عمرو الشوبكي للتحاور عن رؤية ياسر رزق فى كتابه المثير والكاشف لفترة وضعت أساسات الجمهورية الجديدة.

IMG-20220115-WA0001

دار الأوبرا المصرية ياسر رزق مصطفى الفقي حلمي النمنم

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1011

إصابات اليوم

21

وفيات اليوم

912

متعافون اليوم

396699

إجمالي الإصابات

22063

إجمالي الوفيات

330714

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • مباشر.. منتخب مصر 0 - 0 غينيا بيساو.. كأس أمم أفريقيا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا