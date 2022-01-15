غدا.. مناقشة "سنوات الخماسين" لياسر رزق بحضور الفقي والنمنم

(مصراوي):

تستضيف دار الأوبرا المصرية، فى الخامسة والنصف مساء غد الأحد، حفل توقيع ومناقشة كتاب "سنوات الخماسين.. بين يناير الغضب ويونيو الخلاص" للكاتب الصحفي ياسر رزق.

ويوثق الكاتب الأحداث خلال الفترة من يناير 2011 إلى يونيو 2013 وهي الفترة الصاخبة والمليئة بأهم الأحداث التي غيرت وجّه الحياة في مصر.

ويدير الجلسة الدكتور سامى عبدالعزيز ويشارك فى المناقشة من السياسيين والمفكرين كلا من الدكتور مصطفى الفقي والكاتب منير فخري عبدالنور والكاتب حلمي النمنم والدكتور عمرو الشوبكي للتحاور عن رؤية ياسر رزق فى كتابه المثير والكاشف لفترة وضعت أساسات الجمهورية الجديدة.

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