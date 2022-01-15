يشبه الانشطار النووي.. هل يؤثر بركان "هونجا" على مصر؟

08:56 م السبت 15 يناير 2022
يشبه الانشطار النووي.. هل يؤثر بركان "هونجا" على مصر؟

ثوران بركان

كتب– أسامة علي:

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن تأثير بركان هونجا تونجا بجزيرة تونجا بعيد جدًا عن مصر.

ورصدت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد ثوران بركان هونجا تونجا بجزيرة تونجا في المحيط الهادئ من خلال صور الأقمار الصناعية عالية الجودة.

وأكدت هيئة الأرصاد، أن المحطات المناخية سجلت هناك ارتفاعًا وجيزًا في قيم الضغط الهواء، حيث وصلت صدمة الموجة إلى نيوزيلندا ويشبه ثوران هذا البركان الانشطار النووي حيث وصل اندفاع الهواء إلى 20 كم فوق سطح البحر.

وأشارت إلى أنه بدأت الجهات بإصدار إنذارات لنشاط تسونامي في أعقاب ثوران تونجا؛ موضحة أنه من المتوقع أن تشهد السواحل الشمالية والشرقية لنيوزيلندا تيارات قوية وغير عادية ولا يمكن التنبؤ بارتفاع الأمواج على الشاطئ.

الفيديو..

ثوران بركان الأرصاد الجوية المحيط الهادئ الأقمار الصناعية المحطات المناخية

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