الزراعة تنظم قافلة بيطرية مجانية بالمنوفية في إطار حياة كريمة

كتب- أحمد مسعد:

نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قافلة علاجية بيطرية إرشادية برئاسة الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية، إلى قريتي (الماي واصطباري) بمركز شبين الكوم للكشف والعلاج وإعادة التأهيل لعدد 654 رأس ماشية لدى 279 مستفيدا وتم إعادة التأهيل التناسلي لعدد 286 حيوانا.

وقالت وزارة الزراعة، في بيان، اليوم السبت، إن الفحص شمل الفحص التناسلي بالموجات فوق الصوتية لتشخيص العشار، وبحث المشكلات التناسلية وعلاجها والتلقيح الاصطناعي للحيوانات السليمة تناسليا والجاهزة للتلقيح أثناء تواجد القافلة.

كما تم الكشف على الأمراض الطفيلية الداخلية والخارجية وعلاجها وتم تجريع الأغنام والماعز العجول الصغيرة ضد الأمراض الطفيلية بعدد 223 رأسا وإجراء 9 عمليات جراحية وتحصين الحيوانات بالتحصينات غير السيادية بعدد 38 رأسا.

وتم أيضا تقييم الطلائق المستخدمة في التلقيح الطبيعي بالقرية وتشخيص وعلاج الأمراض الباطنة ومسببات التهاب الضرع والعرج، وعقد ندوة للأطباء البيطريين عن استخدام التقنيات الحديثة في تشخيص وعلاج المشكلات التناسلية في حيوانات المزرعة.​