الأرصاد: رياح أوروبية تغزو جميع أنحاء البلاد حتى الأسبوع المقبل

06:51 م الجمعة 14 يناير 2022
الأرصاد: رياح أوروبية تغزو جميع أنحاء البلاد حتى الأسبوع المقبل

حالة الطقس

(مصراوي):

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك رياح شمالية باردة قادمة من جنوب أوروبا تغزو جميع أنحاء البلاد، تزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، اليوم الجمعة، أنه من المنتظر أن تسود أجواء باردة نهارًا وشديدة البرودة ليلًا؛ كما تتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار تكون متفاوتة الشدة تقل حدتها تدريجيًا كلما تقدمت للداخل.

وتابعت الهيئة: "تستمر هذه الأجواء إلى الأسبوع المقبل".

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