الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة المقبلة - النص الكامل

وزير الأوقاف في خطبة الجمعة: الولاء والانتماء والتضحية للوطن من أهم

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة هو "ضوابط بناء الأسرة وسبل الحفاظ عليها".

وأكدت على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وأكدت ثقتها الكاملة، في سعة الأفق العلمي والفكري للأئمة، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.​