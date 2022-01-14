الصحة: أوميكرون ينتشر بسرعة عالميًا.. وغير المطعمين أكثر عرضة لتدهور الحالة

04:16 م الجمعة 14 يناير 2022
الصحة: أوميكرون ينتشر بسرعة عالميًا.. وغير المطعمين أكثر عرضة لتدهور الحالة

أرشيفية

كتب – أسامة علي:

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن متحور أوميكرون ينتشر بسرعة، موضحا أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح يستطيعون التغلب على العدوى بنسبة كبيرة.

وأضاف عبدالغفار، في منشور له على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة، الجمعة، إن المتحور "أوميكرون" ينتشر بسرعة كبيرة جدا على مستوى دول العالم، موضحا أن الأشخاص المطعمين يستطيعون التغلب على العدوى، بنسبة عالية جدا (مع استثناءات بسيطة).

وأوضح متحدث الصحة، أن غير المطعمين معرضون بنسبة كبيرة لاحتمال تدهور حالتهم واحتمال إصابتهم بالمضاعفات الشديدة وربما الوفاة في بعض منهم.​

أوميكرون متحور كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1011

إصابات اليوم

21

وفيات اليوم

912

متعافون اليوم

396699

إجمالي الإصابات

22063

إجمالي الوفيات

330714

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| الأطباء تكشف موعد أولى جلسات التحقيق مع الطبيب المعالج للإبراشي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا