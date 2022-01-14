الصحة: أوميكرون ينتشر بسرعة عالميًا.. وغير المطعمين أكثر عرضة لتدهور الحالة

كتب – أسامة علي:

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن متحور أوميكرون ينتشر بسرعة، موضحا أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح يستطيعون التغلب على العدوى بنسبة كبيرة.

وأضاف عبدالغفار، في منشور له على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة، الجمعة، إن المتحور "أوميكرون" ينتشر بسرعة كبيرة جدا على مستوى دول العالم، موضحا أن الأشخاص المطعمين يستطيعون التغلب على العدوى، بنسبة عالية جدا (مع استثناءات بسيطة).

وأوضح متحدث الصحة، أن غير المطعمين معرضون بنسبة كبيرة لاحتمال تدهور حالتهم واحتمال إصابتهم بالمضاعفات الشديدة وربما الوفاة في بعض منهم.​