السخان الكهربائي.. خطوات التحكم في استهلاك المياه دون التأثير على الفاتورة

02:55 م الجمعة 14 يناير 2022
السخان الكهربائي.. خطوات التحكم في استهلاك المياه دون التأثير على الفاتورة

أرشيفية

كتب - محمد صلاح

نشر جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، بعض الخطوات التى يجب اتباعها للتحكم في استهلاك المياه الخاصة بالسخانات الكهربائية، دون ارتفاع فاتورة الكهرباء، خاصة مع كثرة استخدامها في فصل الشتاء.

وتضمنت الخطوات التي أعلن عنها الجهاز ما يلي:

. ضبط السخان عند درجات الحرارة مرتفعة يتسبب فى إجهاد السخان ويقلل العمر الإفتراضى ويرفع قيمة فاتورة الكهرباء.

2. يفضل ضبط الثرموستات عند درجة الحرارة ما بين 50-60 درجة مئوية.

3. يفضل عدم تشغيل السخان بصفة مستمرة طوال اليوم لأن الحرارة تفقد فتنخفض، ويعاد التسخين مرة أخرى لأكثر من مرة.

4. يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالى نصف ساعة.

5. تفريغ مياه السخان من المكان المخصص للتغذية كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التي تعوق انتقال الحرارة مما يخفض كفاءة السخان، وبالتالي يستهلك كهرباء أكثر.

6. عند شراء سخان جديد، يجب أن يكون عالي الكفاءة وموفر للكهرباء وعليه ملصق كفاءة الطاقة (بطاقة كفاءة الطاقة).

السخان الكهربائي الفاتورة استهلاك المياه فاتورة الكهرباء درجات الحرارة

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