غدا.. آخر فرصة لنقل صرف الخبر لأصحاب البطاقات التموينية بهذه المحافظات

02:35 م الجمعة 14 يناير 2022
غدا.. آخر فرصة لنقل صرف الخبر لأصحاب البطاقات التموينية بهذه المحافظات

بطاقة تموينية

كتب – أسامة علي:

تنتهي غدا، المهلة التي حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، لنقل صرف الخبر لأصحاب البطاقات التموينية بالقاهرة الكبرى.

وتتعلق المهلة الممنوحة للمواطنين من سكان القاهرة الكبرى بنقل صرف الخبر من وإلى المحافظات الثلاث (القاهرة والجيزة والقليوبية) دون التقيد بمحل الإقامة ببطاقة الرقم القومي وذلك حتى 15 يناير الجاري.

كان وزير التموين أصدر توجيها لمكاتب التموين على مستوى المحافظات الثلاث بالإعلان في مكان ظاهر عن تلقي طلبات تحويل البطاقات التموينية بين المحافظات الثلاث للتيسير على المواطنين وتمكينهم من صرف حصتهم من الخبز المدعم دون عناء، على أن يتقدم المواطن بطلب تحويل البطاقة التموينية بمكتب التموين الواقع في دائرة محل إقامته الحالي حتى 15 يناير.

ويرفق بكل طلب صور من بطاقة الرقم القومي وبطاقة التموين ورقم موبايل مسجل باسم صاحب البطاقة.

ويقوم مكتب التموين بالتأكد من شخصية مقدم الطلب، وأنه صاحب البطاقة التموينية، وتوقيعه أمام الموظف المختص على إقرار بالتحويل.

ويحتفظ المكتب بهذه المستندات ثم يتم تجميع الطلبات وإرسالها إلى المديريات التموينية يوميًا تمهيدًا لإرسالها لوزارة التموين في كشوف معتمدة من مدير المديرية.​

البطاقات التموينية وزارة التموين التموين

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